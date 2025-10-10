Хойя: как вырастить восковой плющ в домашних условиях

Около 80 процентов россиян имеют комнатные растения в своих домах, свидетельствуют данные опроса. В числе популярных зеленых «питомцев» — хойя, или восковой плющ. Это растение сочетает в себе способность к обильному цветению и неприхотливость в уходе. «Лента.ру» рассказывает, как ухаживать за хойей в домашних условиях.

Что такое хойя

Хойя (лат. Hoya) — род вечнозеленых тропических растений семейства Кутровые. Хойя получила название в честь Томаса Хоя, английского садовника, который 40 лет посвятил разведению тропических растений в оранжереях герцога Нортумберлендского. Родина большинства видов растения — Юго-Восточная Азия, Индия, Полинезия и Австралия.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» специалист по уходу за растениями и агроном с платформы «Авито Услуги» Александр Еремин, в природе хойи часто живут как эпифиты или полуэпифиты, используя в качестве опоры стволы деревьев. Так растению удается пробиться к солнечному свету через густые заросли тропиков. При этом хойя не паразитирует на дереве-хозяине, а питается самостоятельно.

Воздушные корни, которые растение выпускает вдоль стебля, помогают цепляться за шероховатости коры деревьев. Влагу и питательные вещества хойя поглощает прямо из воздуха и скопившегося на опоре лесного опада. В домашних условиях эта особенность делает хойю очень пластичной. Ее можно выращивать как ампельное растение в подвесном кашпо, позволяя побегам свисать вниз.

Но чтобы раскрыть ее истинную тропическую сущность, лучше предоставить хойе опору. Это может быть арка, решетка или кольцо, обвивая которые, растение будет формировать объемную композицию, советует Александр Еремин.

Внешний вид растения

Стебли и листья

Хойи — это в первую очередь вьющиеся или стелющиеся растения. Их побеги в естественных условиях могут вырастать до десяти метров в длину. Но хойи могут быть и кустовыми, отмечает Александр Еремин.

Хойя имеет толстые, мясистые, глянцевые листья с характерным восковым налетом, который защищает от потери влаги. Отсюда и народные названия хойи: восковой плющ, восковой цветок, восковик. У разных видов форма листьев бывает овальной, сердцевидной или заостренной.

«Их размер варьируется от трех до пяти сантиметров у компактных видов и до 15–20 сантиметров у крупных. Окрас листьев — от темно-зеленого до пестрого, однотонный или с разводами оттенков белого с розовым», — добавил эксперт.

Многие хойи являются суккулентами и обладают способностью накапливать влагу в листьях, что делает их засухоустойчивыми, рассказала «Ленте.ру» основатель проекта «Корзина Цветов» и эксперт по комнатным растениям Оксана Лукияненко.

Цветки

«Мелкие звездчатые цветки хойи собраны в пазушные соцветия, состоящие из нескольких коротких цветоносов, которые расходятся из общей точки и напоминают ребра зонтика», — отметила в беседе с «Лентой.ру» консультант компании садового оборудования «Цикл» Мария Шуракова.

Размер цветков варьируется от 0,5 до 20 сантиметров в зависимости от вида. Окрас: белый, розовый, кремовый, лиловый, бордовый, часто с контрастной серединкой.

«Цветки хойи выглядят как фарфоровые или восковые, будто искусственные. Обильное цветение может длиться несколько недель, а при хорошем уходе — повторяться несколько раз в год», — Оксана Лукияненко, эксперт по комнатным растениям.

Поверхность цветков как правило глянцевая, похожая на фарфор, хотя бывает и волосистой, отмечает Александр Еремин.

Еще одна важная черта — цветки хойи очень приятно пахнут. Сладкий аромат растения сравнивают с запахом шоколада, меда или сильных духов. Причем в вечернее время он, как правило, усиливается. А некоторые сорта хойи и вовсе ароматны только ночью.

Нектар

Во время цветения хойя активно выделяет нектар. Он может капельками выступать из центра цветка. Жидкость имеет густую, липкую консистенцию и темный цвет.

В природе нектар хойи выполняет две основные функции: привлекает насекомых-опылителей и защищает цветок от вредителей благодаря своей липкости. А еще он создает характерный блеск на цветках, усиливая эффект «воскового» покрытия.

«Выделение нектара — абсолютно нормальный процесс. Однако его избыток может капать с растения, поэтому не стоит размещать цветущую хойю над дорогой мебелью и электроникой. Излишки нектара всегда можно аккуратно промокнуть салфеткой», — Александр Еремин, специалист по уходу за растениями и агроном.

Виды хойи

Хойя мясистая (Hoya carnosa)

Хойя мясистая — самый популярный и неприхотливый вид, идеально подходящий для новичков. Именно ее чаще всего называют восковым плющом.

Этот вид имеет длинные одревесневшие побеги с толстыми, сочными овальными листьями темно-зеленого цвета. Растение цветет обильно, выбрасывая зонтики с 15–20 розовато-белыми цветками, обладающими сильным сладковатым ароматом. Выведено множество сортов этого вида, в том числе с пестрыми листьями с кремовой или розовой каймой.

Хойя Керра (Hoya kerrii)

Хойя Керра — это растение-валентинка. Благодаря листьям ярко выраженной сердцевидной формы она стала популярным подарком на День святого Валентина, отмечает Александр Еремин.

Часто хойю Керра продают в виде одного укорененного листа в маленьком горшочке. Такой лист может очень долго жить сам по себе, но не давать побегов. Для получения полноценной лианы необходимо укоренять черенок с частью стебля, на котором есть точка роста.

Цветет эта хойя очень эффектно: крупными шаровидными соцветиями из опушенных белых с темной серединкой цветков.

«Правда, растет этот вид довольно медленно даже при правильном уходе, так что на быстрый результат рассчитывать точно не стоит», — Александр Еремин, специалист по уходу за растениями и агроном.

Хойя прекрасная (Hoya bella)

Ампельный компактный вид, который отличается густой листвой. При этом листья у хойи прекрасной небольшие, до трех сантиметров. Растение цветет все лето. Соцветия пышные, состоят из белых опушенных цветков с алой или фиолетовой коронкой. Такая хойя идеально подходит для подвесных кашпо.

Другие популярные виды хойи

Хойя многоцветковая (Hoya multiflora) — ее легко узнать по длинным узким листьям и соцветиям с бледно-желтыми поникающими цветками, напоминающими россыпь падающих звезд. Еще одна приятная особенность — лимонный аромат.

Хойя императорская (Hoya imperialis) — царица среди хой. Обладает самыми крупными цветками (один цветок может достигать 10 сантиметров в диаметре) темно-красного цвета с потрясающим парфюмерным ароматом.

Хойя лакуноза (Hoya lacunosa) — обладает ниспадающими каскадом длинными побегами, усеянными мелкими ромбовидными листьями. По периметру листьев присутствует темная кайма, из-за чего они кажутся объемными. Цветы бело-желтые, собраны в плоские соцветия.

Уход за хойей

Основная проблема при выращивании хойи связана с неправильным пониманием ее потребностей, говорит Мария Шуракова. По словам эксперта, многие новички либо заливают растение холодной водой, либо пересушивают, не учитывая тропическое происхождение цветка.

«В природе хойи растут в условиях высокой влажности, но при этом их корни не терпят застоя воды. Это создает определенные сложности, особенно зимой, когда отопление «сушит» воздух», — Мария Шуракова, консультант.

Вторая распространенная ошибка — частые перестановки растения. У хойи должно быть постоянное место, поскольку она крайне негативно реагирует на смену местоположения, особенно во время бутонизации, и может сбросить все цветочные почки.

Особенности полива

В отличие от большинства комнатных растений, поливать хойю нужно только после подсыхания верхнего слоя субстрата на один-два сантиметра — то есть раз в пять-семь дней. Это правило касается весеннего и летнего периодов. Зимой, при сокращении светового дня, интервалы между поливами увеличивают до 10–14 дней.

Хойя очень чувствительна к жесткости воды, поэтому лучше использовать мягкую воду, отстоянную или фильтрованную, обязательно комнатной температуры.

Опрыскивание

В природе эти растения обитают при влажности 60–80 процентов, тогда как в российских квартирах, особенно зимой, этот показатель редко превышает 30–40 процентов. Для поддержания оптимальной влажности рекомендуется использовать ручной опрыскиватель объемом 1,5–2 литра.

«Важно опрыскивать не сами листья, а воздух вокруг растения, создавая влажное облако. Прямое попадание капель может вызвать появление пятен на листьях, особенно при недостатке света», — Мария Шуракова, консультант.

Освещение

Освещение — второй по важности фактор после правильного полива. Хойя нуждается в ярком, но рассеянном свете. Выставлять ее на южные окна не стоит. Идеальное размещение — восточные или западные окна, где растение получает несколько часов мягкого солнца утром или вечером.

Температура

Температурный режим должен быть стабильным: от плюс 20 до плюс 25 градусов в период активного роста и от плюс 15 до плюс 18 градусов зимой для стимулирования цветения. Резкие перепады температуры и холодные сквозняки могут привести к опаданию пар листьев и бутонов.

Размножение хойи

Размножение хойи — процесс достаточно простой. Лучше всего укореняются верхушечные черенки длиной 10–15 сантиметров с двумя-тремя узлами. Для нарезки черенков используют острый секатор, желательно с наковаленкой для чистого среза. Черенки можно поставить в теплую воду. Другой вариант — сразу посадить росток во влажный перлит или вермикулит и держать при температуре плюс 20–25 градусов. Пересадка хойе требуется не часто: молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в два-три года.