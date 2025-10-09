Могут ли кошки дружить между собой

На первый взгляд кажется, что кошки - слишком независимые существа, чтобы заводить с кем-то дружбу. Но учёные говорят, что всё не так просто.

Предки современных домашних кошек жили поодиночке и охотились на мелких грызунов. Но такое поведение в процессе одомашнивания животных стало меняться.

Близкое взаимодействие с другим животным для кошки - это привилегия. Исследования показывают, что коты, которые выросли вместе, чаще формируют крепкие связи. Для нас это выглядит как дружба, но на самом деле питомцы действуют на инстинктах: комфорт и безопасность для них переплетаются с эмоциональной привязанностью.

Также у кошек существуют поведенческие признаки доверия. Это совместный отдых с другим животным, взаимное умывание, территориальная терпимость, игра.

В целом кошки не имеют рефлексивной эмпатии, как люди, но всё же тщательно выбирают, с кем проводят время. Это и есть нечто вроде кошачьей дружбы.