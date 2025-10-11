Зачем белить деревья осенью и как сделать это правильно

Побелка деревьев осенью не только украшает их, но и защищает. Кора деревьев со временем трескается и грубеет, теряя свои защитные свойства.

© ГлагоL

Побелка помогает укрепить кору, делая стволы менее привлекательными для грызунов, а также отражает солнечные лучи и предотвращает развитие грибковых спор. Кроме того, на побеленных деревьях значительно меньше вредителей. Лучше всего деревья красить после листопада в сухую погоду, когда сад уже обработан 3% бордоской жидкостью. Как уточняет канал «Любимая Дача. Сад и Огород», часто готовые смеси оказываются недолговечными и смываются до зимы. Надежнее приготовить раствор самому: разведите около 2,5 кг гашеной извести в десяти литрах воды, отдельно растворите пакетик с медным купоросом в литре крутого кипятка, затем смешайте их. Самодельная смесь станет эффективной защитой вашего сада на всю зиму. Ранее «ГлагоL» рассказал, как осенью быстро подготовить сад к зиме. Надо сначала дождаться полного листопада и температуры до плюс 15°C.