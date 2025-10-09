Топ-5 самых ленивых пород собак

Не все собаки любят прогулки и активные игры. Некоторые от природы обладают спокойным и флегматичным характером, что делает их идеальными компаньонами для людей с размеренным образом жизни.

© globallookpress

Они отлично подойдут пожилым людям или тем, кто живет в городе. Однако даже самым ленивым требуется забота, внимание, воспитание и минимальная активность. Если вы хотите питомца, который любит проводить время на диване, чем на улице, обратите внимание на собак этих пород.

Представляем вам пятерку признанных домоседов. Коренастое тело и короткая морда английского бульдога не приспособлены для бега, поэтому он предпочитает короткие прогулки и долгий сон. Этот питомец точно не будет тянуть на улицу, не станет прыгать от переизбытка чувств и энергии, а также требовать активных игр.

Бассет-хаунд, несмотря на славное охотничье прошлое, обожает комфортный отдых на диване. Длинное тело и короткие лапы делают его неторопливым и спокойным компаньоном. Однако они очень склонны к перееданию, поэтому важно следить за весом.

Пекинес предпочитает наблюдать за жизнью с удобного кресла. Ему не нужны активные игры, главное, чтобы был его собственный уголок. Эти маленькие аристократы не склонны к агрессивному и разрушительному поведению, не лают без причины и не ждут длительных прогулок, поясняет канал Dog Breeds.

Шарпей умиляет всех со своими складками кожи. Он считается независимым и сдержанным наблюдателем. Ему достаточно неспешной прогулки и общения с хозяином. Но несмотря на невысокую активность, собаки этой породы обладают достаточно сильным характером и нуждаются в последовательном воспитании.

Ши-тцу считается одной из самых подходящих пород для неактивных людей. У этих милых собак ласковый и доброжелательный нравом. Этим крохам достаточно коротких прогулок на свежем воздухе и общения с хозяином.

Ранее «ГлагоL» писал о самых любвеобильных породах собак. Они точно не оставят вас без внимания и всегда будут встречать дома.