Колючий гость: что делать, если на участок забрел еж

Милый еж на вашем дачном участке может показаться безобидным и даже желанным гостем. Но такое соседство таит в себе некоторые риски, не спешите поить его молоком. Организм взрослого ежика не способен переваривать лактозу. Молоко может вызвать у животного расстройство пищеварения и может даже привести к его смерти. Если хочется подкормить ежа, лучше предложить ему небольшой кусок сырого мясного фарша. Однако ежи могут навредить и вам, поскольку могут быть переносчиком опасных болезней, прежде всего, бешенства. Страх перед человеком и неадекватное поведение явно укажут, что животное заразно. Также через укусы или царапины от иголок можно заразиться лептоспирозом, сальмонеллезом и другими инфекциями. Даже если не трогать ежа, он может навредить. Его экскременты, кишащие паразитами, попадают в почву. Кроме того, они являются переносчиками клещей, которые живут прямо в их колючках, отмечает канал «Простыми словами — наука и технологии, советы и рекомендации, полезности». Правильнее всего мягко, но настойчиво попросить животное уйти: пошуметь или постучать палкой по земле. Но нельзя брать в руки, допускать к нему детей и домашних питомцев.

