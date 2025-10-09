Что важно знать о собачьих бьюти-ритуалах

Красота собаки — это не только повод для умилений, но и залог ее здоровья. Правильные бьюти-ритуалы помогут избежать дерматитов, ушных инфекций, проблем с зубами и болей в лапках. Мы собрали простой и понятный гид по основным процедурам для четвероногих друзей, которые советуют ветеринары и грумеры.

Купать — по потребности, но не слишком часто

Все мы любим запах свежести, но слишком часто мыть собаку не стоит. Все зависит от породы, типа шерсти и образа жизни. По мнению Американского клуба собаковедов, длинношерстных и кудрявых питомцев нужно мыть чаще, чем гладкошерстных. А породы без шерсти и вовсе еженедельно. Ветеринары рекомендуют ориентироваться на кожу и шерсть: большинству собак достаточно мыться раз в 6–8 недель, но бывают и исключения. Главное — использовать только собачьи шампуни. Человеческие средства, какими бы ароматными они ни были, могут пересушить кожу и испортить ее защитный слой. Не забывайте перед купанием тщательно расчесывать собаку — это избавит ее от колтунов и поможет шампуню равномерно промыть каждую шерстинку.

Чистка ушей

Уши — настоящий барометр здоровья. Если нет запаха, выделений и покраснения — все отлично. Но время от времени заглядывайте туда и очищайте раковину с помощью специальных мягких средств для собак. Общество по предотвращению жестокого обращения с животными предостерегает: активное трение или использование ватных палочек глубоко в слуховом проходе опасны.

Уход за зубами

Да-да, чистить зубы нужно не только людям! Ежедневная чистка щеткой и пастой для собак — это лучшая профилактика зубного камня и пародонтита. Если не получается каждый день — делайте это хотя бы пару раз в неделю. А раз в год-два можно устроить профессиональную чистку у ветеринара. Здоровые зубы — это не только красивая улыбка и приятный аромат, но и пониженный риск заболеваний сердца и внутренних органов.

Расчесывание и уход за шерстью

Российская кинологическая федерация рекомендует расчесывать короткошерстные породы раз в неделю, а вот за длинной шерстью надо ухаживать ежедневно. Это не только делает внешний вид более опрятным, но и распределяет натуральные масла, удаляет омертвевшую шерсть и позволяет вовремя заметить блох, клещей или ранки. Для густых подшерстков используйте специальные средства для расчесывания и щетки, а для финишного блеска — рукавицу.

Подрезание когтей

Слишком длинные когти мешают ходить, портят походку и даже вызывают боль. Оптимально — подрезать каждые 3–4 недели, но все зависит от активности питомца и поверхности, по которой он гуляет. Если страшно делать это самостоятельно — не геройствуйте, обратитесь к ветеринару или грумеру. Они сделают все быстро и без стресса для вас обоих.

Протирание слезных дорожек

У многих собак после сна образуются выделения в уголках глаз, их можно сразу же удалить сухой салфеткой или водой. А раз в неделю очищайте зону с помощью специального лосьона. Мопсам, шарпеям, пекинесам и чау-чау из-за строения мордочки нужно делать процедуру чаще — раз в 2–3 дня.