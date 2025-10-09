Как понять, подходит ли планировка квартиры под ваши потребности

Покупка квартиры без отделки — чистый холст для создания пространства мечты. Но разглядеть в голых стенах уютное и функциональное жилье бывает непросто. Эксперт по пунктам рассказала, как оценить потенциал планировки еще на этапе выбора недвижимости.

© globallookpress

Первое — составьте список ваших потребностей.

«Перед знакомством с планировками полезно расписать ключевые потребности будущих жильцов. Это поможет понять, насколько пространство будет соответствовать привычному образу жизни», — говорит дизайнер, руководитель проекта готовых интерьерных решений «Все и сразу» компании «Самолет» Екатерина Сизова.

Например, для семьи, где важны совместные ужины и встречи с друзьями, приоритетом становится объединенная кухня-гостиная. Стоит заранее подумать, какое количество рабочих мест потребуется организовать в жилом пространстве. При посещении квартиры оцените, где они могут располагаться. В идеале это должно быть место у окна, где достаточно естественного света, есть возможность установить стол и подключить технику.

Большое значение имеет хранение, особенно при большом количестве вещей. «Примерьте», куда вы сможете встроить гардеробную систему или необходимое количество шкафов.

Второе — проанализируйте архитектуру квартиры. Обратите внимание на то, что можно и нельзя изменить в планировке. Это позволит понять, насколько удобной окажется квартира после ремонта. Например, несущие стены, отмеченные на плане, покажут, какие перегородки можно убрать для создания открытого пространства, а какие нет.

Изучите расположение канализационных стояков и вентиляции, чтобы понять, возможен ли при необходимости перенос кухни или санузла. Но стоит помнить, что эта процедура — сложная и дорогостоящая, поэтому есть смысл предусмотреть запасной сценарий.

Третье — помните про ощущение пространства.

«При оценке планировки важно понимать, насколько "воздушно" она позволяет расставить мебель», — рассказывает Екатерина Сизова.

Такой прием создает ощущение простора, но его может быть сложно реализовать в слишком узкой комнате. Здесь расстановка часто превращается в коридорную: мебель встает вдоль стен, остается мало свободного места для прохода, и легкие предметы интерьера уже не работают на расширение пространства.

На объем работают не только правильно подобранная и расставленная мебель, но и дополнительные элементы интерьера. Использовать для этого можно зеркала и картины в светлых оттенках.

В разных комнатах располагаем предметы из одной стилистической группы, поскольку они зрительно объединяют разные комнаты, задавая общий ритм и делая интерьер цельным. Поэтому при изучении квартиры полезно оценить, останутся ли после ее обустройства свободные стены, где можно разместить акценты.

Четвертое — визуализируйте или изучите готовые примеры. Лучший способ понять возможности планировки — посмотреть, как она обыграна в квартирах с готовыми интерьерами. Это помогает представить, как будет выглядеть пространство после ремонта или принять решение о покупке уже обустроенной квартиры.

Можно использовать программы для дизайна интерьера. Они позволяют создать точную 3D-модель квартиры и виртуально расставить мебель.

Еще один вариант, хоть и затратный, — взять консультацию профессионального дизайнера с возможностью выезда на объект. Специалист поможет определить скрытые возможности планировки и потенциальные ограничения, предложив несколько вариантов оптимального зонирования и расстановки мебели.

Опыт дизайнеров подсказывает: важна не столько площадь пространства, сколько удобная планировка, правильное зонирование и продуманный интерьер. Даже небольшую квартиру можно обустроить под разные сценарии жизни — работу, отдых или прием гостей — без потери ощущения простора и комфорта.