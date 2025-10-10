Возлюбленная Тимати показала фото интерьера их квартиры

Возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова, опубликовала фото интерьера дома. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Валентина Иванова показала редкие фото интерьера их квартиры. Модель сняла кухню с панорамным видом на внутренний двор и картинами современных художников на стенах.

© Газета.Ru

2 августа Валентина Иванова родила дочь Эмму. Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Мать Тимати показала кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали Симону Юнусову за присутствие на родах.

Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.

22 сентября Валентина Иванова и Тимати посетили вечеринку журналистки Ксении Собчак, которая прошла в Москве. На мероприятии траслировались кадры из клипа «Потанцуй», где телеведущая снялась вместе с рэпером. Собчак показала возлюбленной артиста момент, где она целовалась с исполнителем.