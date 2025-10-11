Ошибки в уходе, из-за которых спатифиллум не цветет

Спатифиллум не только делает дом красивым и уютным, но и очищает воздух от пыли, а также поглощает вредные и ядовитые вещества, например, формальдегид. Его также называют «женским счастьем». Согласно поверьям, это комнатное растение помогает обрести любовь. В народе говорят, если спатифиллум зацвел в доме одинокой девушки, она скоро встретит свою судьбу, а если у замужней — наступление беременности. В среднем спатифиллум цветет два раза в год, а при благоприятных условиях — может три и даже больше. Но из-за некоторых ошибок в уходе он может годами не цвести, выпуская только листья, которые к тому же желтеют, отмечает канал «Цветущий фикус».

Обычно такой исход связан с пятью самым распространенными ошибками. Спатифиллум любит яркий рассеянный свет. На южном окне листья растения сохнут, а в тени цветения не будет, поэтому его лучше поставить на восточное окно. Если листья потемнели и вытянулись, знайте — вашему цветку не хватает света. Образованию бутонов также мешает сухой воздух. Листья спатифиллума нужно регулярно опрыскивать, протирать. Кроме того, надо хотя бы раз в месяц для растения устраивать теплый душ. После него дайте воде стечь и протрите горшок. Не допускайте полного пересыхания грунта, но и не заливайте растение. Поливайте, когда почва просохнет на треть, и обязательно сливайте воду из поддона. Помимо этого, растение может не цвести из-за подкормок. Азотные удобрения стимулируют рост листьев, но не цветение. Лучше всего используйте составы с фосфором и калием.

Слишком просторная емкость заставляет растение наращивать корни вместо цветения. Пересаживайте спатифиллум только, когда корни полностью оплетут земляной ком. Ранее «ГлагоL» рассказал, как «с нуля» вырастить спатифиллум.