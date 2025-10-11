Опытные дачники рассказали, как вырастить крупный и здоровый урожай

Осенью наступает пора готовиться к подзимней посадке овощей. Если в это время правильно посадить лук, то он вырастет крепким, крупным и будет долго храниться.

Важно помнить, что не все сорта подходят для посадки озимого лука. Лучшими вариантами, по словам опытных дачников являются «Шекспир» и «Кармен». Они не склонны к чрезмерному стрелкованию и хорошо переносят холод.

Грядка должна быть солнечной, с хорошо подготовленной почвой. Будет неплохо, если до этого здесь росли бобовые, огурцы, тыква или капуста. При подготовке грядки внесите перепревший навоз или компост, а также минеральные удобрения с фосфором и калием. Это укрепит корневую систему и повысит зимостойкость.

Сажайте лук, когда температура опустится до плюс 5 градусов и ниже. После посадки грядку нужно замульчировать органикой, которая задержит снег и защитит растения, отмечает канал «БелТА».

Ранее «ГлагоL» писал о том, как посадить озимый чеснок, чтобы получить ранний урожай. Нужно посадить его до наступления заморозков.