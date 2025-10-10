Агроном рассказал, что нужно успеть посадить до зимы

Для дачников осень – это время для закладки будущего урожая. Чтобы получить весной ранние всходы, которые на две-три недели опередят обычные, нужно успеть с подзимним посевом. Так растения пройдут естественную закалку, станут крепче и рано порадуют огородников витаминными всходами, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.

В первую декаду октября специалист посоветовал сажать чеснок, отметив, что речь идет о климатической зоне Подмосковья. За зиму посевы укоренятся, успеет сформироваться луковица, отметил агроном. Далее, с первыми морозами, нужно приступить к посадке зелени и некоторых корнеплодов. Важно сажать их именно в холодную почву, подчеркнул Воробьев.

«Если посеять в теплую почву, они начнут прорастать, и морозы погубят будущую зелень», — пояснил он.

Нужно быть готовыми к тому, что часть семян не выживет – останутся лишь самые сильные, однако их высеваемость при этом повысится на 15%, отметил агроном. Он также призвал дачников в любой сезон не сажать в одну и ту же землю следом друг за другом родственные культуры, чтобы избежать накопления в почве вредителей и болезней, а также не истощить грунт.

Так, после картофеля, томатов, перца, баклажанов рекомендуется высаживать лук, чеснок, морковь, укроп, петрушку, сельдерей, шпинат, свеклу, редис, салаты, горчицу. Все дело в том, что, как правило, пасленовые как раз истощают почву, однако после них зелень и корнеплоды растут лучше, пояснил эксперт. После огурцов, кабачков, тыквы, арбузов он посоветовал сажать чеснок, лук, редис, укроп, петрушку, шпинат, все виды салатов, морковь, свеклу, а после капусты – морковь, свеклу и так далее.

Друг за другом в одну и ту же почву Воробьев посоветовал не сажать лук и чеснок, которые могут иметь родственные заболевания, а также избежать высаживания моркови после зелени, свеклы после шпината.

Что касается цветов, то в первую декаду октября рекомендуется посадить тюльпаны – обычно это делают как раз одновременно с высадкой чеснока, отметил агроном. Также он посоветовал в это время года посадить нарциссы и лилии.

