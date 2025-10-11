Как будет работать закон, ограничивающий число животных в квартирах

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ограничить количество проживающих в одной квартире кошек и собак. Инициатива предполагает, что на каждые 18 квадратных метров жилья может приходиться не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Превышение этих норм будет временно допустимо, если родится потомство, но до достижения детенышами возраста шести месяцев. Как депутаты предлагают ограничивать количество кошек и собак в квартире и почему эту инициативу едва ли получится реализовать, разбиралась «Вечерняя Москва».

Что предлагает законопроект

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что действующие нормы не ограничивают количество питомцев в доме. Поэтому нередко встречаются ситуации, когда в одной квартире проживают 15, 20, 40 и более собак или кошек, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий. В отдельных регионах России приняты меры, которые должны этому противодействовать:

в Кировской области разработали математическую формулу расчета допустимого количества животных, учитывающую жилую площадь и число проживающих;

в Новосибирской области и Приморском крае действует своя норма — 12 квадратных метров на одну крупную собаку;

в Республике Башкортостан — 18 квадратных метров на среднюю или крупную собаку;

аналогичные нормы, опирающиеся на жилую площадь, действуют в Тульской и Брянской областях.

Однако в большинстве российских регионов такие ограничения отсутствуют. Поэтому предполагается, что принятие законопроекта «создаст единообразное правовое поле». При этом в документе не уточняется, как именно будет осуществляться контроль за соблюдением установленных норм и что будет, если они окажутся превышены.

Проблема не в животных

Зоозащитница Ольга Еремеева в беседе с «Вечерней Москвой» оценила идею депутатов об ограничении количества проживающих в квартире животных по квадратным метрам жилой площади. Она считает, что со здравой логикой эта инициатива не вяжется.

Дело не в животных, а в людях и в их адекватности. Мне кажется, только человек с каким-то заболеванием психики может завести в своей стандартной однушке сотню кошек или собак. Это индивидуальный вопрос человека и его психического здоровья, которым должны заниматься специализированные учреждения. Или должны помогать родственники, — обратила внимание собеседница «ВМ».

По ее словам, если владельцы животных не ведут себя каким-то вызывающим образом, если они адекватны и могут обеспечить достойный быт своим питомцам, не вызывая неудобств для соседей (например, неприятный запах, бесконечный лай или шум по ночам), то с ними ничего не нужно делать, даже если количество четвероногих «превышает» предложенный депутатами вариант.

Это должна быть персонифицированная история, работа с каждым отдельным человеком, с каждой отдельной проблемой. Но запретить всем заводить больше одного питомца на 18 «квадратов» было бы неправильно, — отметила Еремеева.

Она добавила, что сложно представить и процедуру контроля со стороны надзорных органов за тем, сколько животных проживает в квартире. Собеседница «ВМ» предположила, что это могло бы выглядеть так: представители уполномоченных органов получили бы разрешение проникать в жилища других людей, чтобы по ящикам или под кроватями искать «лишних» по метражу дома кошек и собак.

Это звучит совершенно дико. Я надеюсь, что эта инициатива окажется бредом, потому что именно им она и является. Ограничения не может и не должно быть. Здоровый, адекватный человек заведет себе ровно столько животных, сколько он сможет себе позволить обеспечивать хорошей жизнью с качественными питанием, лечением и уходом, и не станет превращать свою квартиру в помойку, — подчеркнула Еремеева.

Конечно, если квартира превратилась в зловонную помойку, где проживает сотня кошек, то нужно решать ситуацию лично с человеком, который, вполне может быть, имеет какое-то психическое заболевание. По мнению зоозащитницы, количество животных в своей квартире при условии, что они не доставляют соседям по многоквартирному дому объективных неудобств и проблем, должен регулировать сам владелец жилья, учитывая свои возможности.

Если ваша соседка не в себе и держит дома 40 кошек в условиях антисанитарии, нужно быть человеком. Не жаловаться куда-либо, а помочь решить этот вопрос. Найти родственников и попросить их о помощи. А если они не готовы или их совсем нет — через социальные сети сообщить о ситуации. Благо что у нас есть огромное количество организаций, фондов, волонтеров, зоозащитников и просто неравнодушных людей, которые будут готовы разобраться с этой историей, помочь и человеку, и животным, — добавила Еремеева.

По ее словам, жалобы пишут только те, кто не хочет сам ничего делать и лишь делегирует кому-либо этот вопрос. Но если человек живет рядом с другим человеком и понимает, что последнему и его питомцам нужна помощь, то необходимо постараться сделать так, чтобы в итоге всем было хорошо, заключила зоозащитница.

Что говорят об инициативе в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с журналистами Lenta.ru раскритиковал инициативу коллег об ограничении количества кошек и собак в квартире исходя из ее метража. Он обратил внимание на то, что эта мера выглядит как имущественный ценз, что противоречит действующей Конституции РФ. Также депутату неясно, исходя из каких соображений возникла цифра именно 18 «квадратов».

Второе: никогда от квадратных метров ничего не зависит, все зависит всегда от владельца. Приведу в пример историю, которая у меня была на практике. У человека была квартира 200 квадратных метров, и кавказская овчарка в ней жила. По логике автора законопроекта, все хорошо у него было. Но он, когда куда-то уходил или уезжал (даже надолго), эту собаку запирал в кладовке. То есть по квадратным метрам он проходил, а по интеллекту явно уступал своей собаке, — рассказал депутат.

По мнению Бурматова, инициатива может нанести потенциальный ущерб, даже если ее не примут в конечном итоге. Например, впечатлительная сердобольная бабушка, приютившая в квартире троих кошек, за которыми ухаживает должным образом, может избавиться от «лишних» питомиц, опасаясь возможных штрафов. Также депутат подчеркнул, что проконтролировать исполнение этой инициативы невозможно: по Конституции РФ жилище человека неприкосновенно, и никто не может зайти к нему домой без разрешения, чтобы пересчитать его четвероногих друзей.

В СМИ нередко появляются истории о запертых в квартирах собаках и котах, брошенных без еды и воды. Что делать с такими нерадивыми соседями и как помочь животным, по их вине оказавшимся в беде, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по ЖКХ, юрист Константин Крохин.