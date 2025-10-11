Упрямый «дед» в собачьей шкуре: к чему должны быть готовы хозяева мопсов

Если вам не хватает в жизни родного дедушки, его с лихвой может заменить мопс. Эта собака — ваш личный пожилой родственник. Он храпит, ворчит, постоянно требует внимания и обожает лежать у телевизора. Весь смысл мопса в том, чтобы жизнь хозяина не была скучной. Такое поведение — не вина плохих хозяев. Этих собак вывели больше двух тысяч лет назад в Китае, и уже тогда императоры выделяли им отдельные покои и приставляли охрану. С тех пор ничего не изменилось: весь мир продолжает прислуживать этим морщинистым мордам. В Европу мопсы прибыли в начале XVI веке на турецких кораблях и сразу очаровали местную знать. Порода оставалась на пике моды целых 200 лет. Интерес к ним немного угас к 1860 году, но тогда английская королева Виктория захотела мопсика, и популярность вспыхнула с новой силой. Интересно, что именно мопсы царствовали в королевских покоях до появления корги. Если вы хотите завести себе мопса, то должны принимать его аристократические замашки. Тысячелетия жизни в роскоши не прошли даром. В них удивительно сочетаются лень, упрямство и хитрость. Без должного воспитания этот хитрый «дед» непременно сядет вам на шею. Но хорошо обученный мопс станет ласковым, преданным компаньоном и отличным другом для вашего ребенка, отмечает канал «Книга животных». Следует также учитывать, что мопсы ужасно храпят. Когда существо ростом 30 см и весом 8 кг храпит, как взрослый мужчина, это перестает быть забавным. К тому же из-за короткой морды они с трудом тяжело переносят жару, сырую погоду и холод. Они не станут вашим спутником в долгих походах — не царское это дело. Высокий спрос привел к тому, что не все заводчики с ответственностью подходят к разведению. Риск купить щенка с букетом наследственных болезней велик, а это значит, что к ветеринару вы будете ходить чаще, чем к своему терапевту. Поэтому при выборе мопса обязательно спрашивайте о здоровье его родителей и проверяйте все документы. «ГлагоL» ранее рассказал о собаках, которые станут идеальными компаньонами для спокойной и размеренной жизни. Они не любят прогулки и активные игры.

