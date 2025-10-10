Зачем держать детскую присыпку в доме, даже если у вас нет детей

Детская присыпка в вашем доме может оказаться универсальным помощником, и вот почему стоит купить сразу несколько упаковок. Она легко справляется с неприятным запахом в обуви. Достаточно засыпать ее внутрь на ночь, а утром вытряхнуть остатки — влага и запах исчезнут. Этот способ работает с любой обувью и экономичнее специальных спреев.

© unsplash

Мало кто знает, но присыпка отлично заменяет сухой шампунь. Нанесите ее на корни волос и распределите расческой, чтобы убрать жирный блеск. Она также отлично справляется с жирными пятнами на одежде или мебели. Посыпьте на загрязнение и оставьте на 15 минут, стряхните и постирайте вещь как обычно.

Рассыпьте присыпку у порога и на подоконниках, и муравьи перестанут беспокоить ваш дом. Кроме того, летом она станет спасением от натираний кожи и пота. Нанесите ее на внутреннюю сторону бедер или подмышки перед выходом, чтобы впитать влагу и уменьшить трение. Она также снимет раздражение после бритья, отмечается в блоге «Марина Жукова, Домохозяйка, Эксперт, Блогер».

Для чистки ковров и мягкой мебели равномерно посыпьте присыпку, оставьте на 15 минут, а затем тщательно пропылесосьте — это уберет грязь и запахи. Если в доме скрипят двери или паркет, просто засыпьте немного присыпки в щели, и скрип исчезнет. А чтобы резиновые перчатки служили дольше и не липли к рукам, посыпьте их изнутри перед использованием.

Ранее «ГлагоL» рассказал, как быстро опустим высушить джинсы или свитер. Вам понадобятся фен и прищепки.