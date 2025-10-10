Кинолог рассказал, почему собаки начинают есть камни

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему собаки могут начать есть камни.

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что основной причиной такого пикацизма (употребление в пищу несъедобных предметов) является расстройство пищевого поведения.

«Это могут быть и камни, и носки, и мусор. Состояние опасно и требует лечения и коррекции», — добавил специалист.

