Как получить отборный чернозем всего за пять месяцев

Осенние листья можно, конечно, выкинуть, а можно использовать их с пользой. Это же бесплатное сырье для чернозема, который можно сделать всего за 5-6 месяцев, не прилагая особых усилий. К тому же этот способ не только экономит ваши деньги, но и решает проблему утилизации листвы.

Вам нужны только собранные листья, прочные черные мешки для мусора и немного азотного удобрения. В отличие от компостной ямы, этот способ не требует много места или постоянного ухода. Технология очень простая. Мешки неплотно наполняют листьями, оставляя немного воздуха. Затем в каждый из них добавляется две горсти азотного удобрения, например, мочевины или аммиачной селитры. Азот быстро запускает процесс разложения, так как в самой листве его почти нет. Без этой добавки они будут гнить годами, поясняет канал «На даче у деда Егора». Мешки нужно завязать, сделать в них несколько проколов для воздуха и оставить на улице. Уже через месяц содержимое заметно осядет и станет влажным. Через 2-4 месяца потемнеет и приобретет землистый запах. А спустя полгода в мешках будет готовый, рыхлый и рассыпчатый чернозем.