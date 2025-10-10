Ветеринар ответил, где искать потерявшегося питомца

Ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская рекомендовала при потере питомца в первую очередь проверить знакомые места прогулок.

«Многие собаки возвращаются именно туда, где «потеряли» хозяина. Зовите любимца привычными словами, используйте игрушки-пищалки или лакомства, к которым он привык, — всё это действует лучше, чем поиски вслепую», — заявила специалист в беседе с газетой «Известия».

По словам ветеринара, также к поиску потерявшегося питомца следует подключить родных, друзей и соседей.

