Как подготовить обувь к зиме быстро и экономно

С похолоданием пришло время подготовить зимнюю обувь к гололеду. Ведь от падений даже рифленая подошва не всегда спасает. Проще всего купить ледоступы, они стоят совсем недорого. Если их нет под рукой, помогут народные методы. Для начала тщательно потрите подошву жесткой щеткой и обезжирьте ее. Затем можно приклеить на водостойкий клей «Момент» кусочки абразивной стороны губки для мытья посуды, разместив их на носке и пятке. Хорошо держится и наждачная бумага с тканевой основой. Оставьте обувь на 24 часа для полного высыхания клея. Для быстрого, но недолговечного решения подойдет обычный лейкопластырь. Не спешите выкидывать просроченные кремы и лосьоны. Их можно использоваться вместо обувных кремов. Они очищают кожу, придают ей блеск, а также создают водоотталкивающую пленку. Нанесите средство на сапоги, дайте впитаться и отполируйте поверхность сухой тряпкой. Это защитит обувь от зимней непогоды, добавляет канал «Шебби-Шик». Ранее «ГлагоL» писал об актуальности обуви черного цвета. Она не только универсальна, но и прекрасно сочетается с любым образом.

© ГлагоL