Когда посадить озимый чеснок

Чеснок, посаженный по Лунному календарю, обязательно порадует вас крупными и здоровыми головками. Правильный выбор времени, подготовка почвы и зубчиков, а также соблюдение простых правил поможет вам получить изобильный урожай в новом садово-огородном сезоне. Согласно Лунному календарю, в октябре наиболее благоприятные дни для посадки выпали подряд, с 9 по 20 число. При этом не стоит высаживать чеснок в полнолуние (7 октября) и новолуние (21 октября). Опытные огородники предупреждают, что слишком ранняя посадка может вызвать преждевременный рост, а запоздалая — не оставит времени для укоренения до морозов. Оптимальный период посадки озимого чеснока зависит от региона: в Средней полосе его сажают с конца сентября до середины октября, на юге — с конца октября до середины ноября, на севере и в Сибири — в первой половине октября. Ориентироваться нужно на погоду: должна установиться устойчивая температура воздуха до плюс 6 — 9 градусов. Для посадки выбирайте хорошо освещенные места с легкой суглинистой или супесчаной почвой. Помните, что чеснок не потерпит соседства рядом с луком, земляникой и другими луковичными культурами. Перед посадкой грядку можно удобрить перегноем, золой и компостом, но только не свежим навозом — он вызывает гниение. Отберите для посадки только здоровые и крупные зубчики. Перед посадкой замочите их на 15 минут для дезинфекции в светло-розовом растворе марганцовки или фунгициде, добавляет канал «С грядки — к столу». Сажайте чеснок в бороздки глубиной 6-8 см на расстоянии 8-10 см друг от друга. После посадки замульчируйте грядку перегноем, торфом или опилками слоем до 5 см. В регионах с суровыми зимами дополнительно укройте лапником или агроволокном. Весной мульчу необходимо вовремя убрать. Как ранее писал «ГлагоL», чтобы получить хороший урожай, нужно осенью подготовить почву. Если вы сделаете это правильно, летом можете уже не подкармливать.

