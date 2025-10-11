Глава Федерации кинологов высказался об идее ограничить число собак в квартире

Ограничить число содержащихся в квартире животных довольно сложно, так как маленькой и большой собакам требуется совершенно разный уход. Об этом в субботу, 11 октября, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Невозможно установить единую норму, которая подходила бы для всех пород, — передает слова представителя организации ТАСС.

Депутат Государственной думы Евгений Марченко подготовил законопроект, который ограничивает количество кошек и собак в квартирах. Согласно документу, в жилом помещении на каждые 18 квадратных метров должно приходиться не более одной взрослой собаки или кошки. Превышение допускается только в случае рождения потомства.

Кроме того, ранее депутаты сообщили о подготовке нескольких проектов закона, одним из которых предлагается запретить подкармливать уличных животных около многоквартирных домов, больниц и школ.

Рабочая группа Госдумы по доработке законодательства об обращении с бездомными животными одобрила ряд поправок, которые расширяют возможности регионов по усыплению отловленных животных. Так, бездомных собак запретят выпускать обратно на улицу и, напротив, разрешат их усыплять. Эвтаназию уличных псов легализовали уже в 15 субъектах.