Как правильно вычесывать мопса: простые советы по уходу

Расчесывание мопса помогает не только уход за его шерстью, но и способ позаботиться о здоровье любимого питомца, его комфорте и настроении. Если правильно подойти к процессу, можно сделать его простым и приятным для вас обоих. Главный секрет в регулярности и правильных инструментах. Даже в самый разгар линьки достаточно вычесывать мопса всего раз в неделю, но основательно, уделяя процессу до полутора часов. Короткие сеансы просто не имеют смысла: шерсть как сыпалась, так и продолжит. Для эффективного вычесывания нужна не одна, а целых три расчески.

Например, силиконовая щетка мягко удаляет выпадающую ость, меньше разбрасывает шерсть и нравится собакам. Пуходерка отлично справляется с подшерстком, но не цепляет ость. Фурминатор прекрасно удаляет оба типа шерсти, но его нельзя долго использовать на сухой коже мопсов, иначе будет раздражение. Мыть питомца при каждом вычесывании не нужно, достаточно одного раза в пик линьки.

Как отмечает канал «8 лап 4 уха | блог собачника», мопса вычесать действительно можно, но нужно использовать правильные инструменты и уделить достаточно времени. Если же не хочется делать это самому, то всегда можно обратиться к грумеру. Интересно, что интенсивность линьки часто связана с окрасом. Например, палевые мопсы с густым подшерстком и более длинной остью линяют очень обильно. А вот их черные собратья часто почти не имеют подшерстка, поэтому линяют значительно скромнее, но и мерзнут сильнее.

