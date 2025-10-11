Как не сжечь сад, работая с медным купоросом: советы опытных дачников

Медный купорос не гарантирует стопроцентную защиту от всех напастей, и его эффективность напрямую зависит от действий самого садовода. Это не тот препарат, с которым можно работать как попало. Ошибки в сроках или концентрации могут погубить деревья, поэтому инструкция — не просто бумажка, а руководство к действию.

Медный купорос, или сульфат меди, борется со всеми видами грибковыми инфекциями и уничтожает болезнетворные споры. Разводить его надо в пластиковом ведерке, металлическая посуда не подходит. Сначала растворите 100 граммов порошка в литре горячей воды, постоянно помешивая, чтобы все кристаллы растворились.

Концентрация рабочей жидкости бывает разной: уничтожающей (3-5%) для зараженной почвы, подкармливающей (0,2-0,3%) для восполнения меди и профилактической (0,5-1%) для обработки. Перед использованием раствор нужно процедить, а хранить его бессмысленно, как только побледнел, выливайте, отмечает канал «Огородные шпаргалки». Обработку деревьев обычно проводят в два этапа. Весной до распускания почек опрыскивайте растения 1% раствором. Так же обрабатывают все срезы после обрезки. Осенью процедура повторяется, но только после полного листопада и уборки всей опавшей листвы. Для побелки стволов смешайте 250 г купороса с 2 кг гашеной извести, 250 г столярного клея и 10 л воды. Расход зависит от возраста дерева: саженцам хватает двух литров, взрослым гигантам — до шести. Важно запомнить, что раствором медного купороса нельзя опрыскивать листву. Даже слабый раствор может вызвать сильные ожоги и погубить растение. Дозировкой пренебрегать нельзя. Для молодых деревьев и тонких веток нужен 0,5% раствор, для старых — 1%. Превышение концентрации может навредить.

Ранее «ГлагоL» рассказал, зачем белить деревья осенью. По словам опытных дачников, побелка делает стволы менее привлекательными для всякх грызунов и предотвращает развитие грибковых спор.