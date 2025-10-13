Депутат объяснил, как планируется проверять количество животных в квартире

Депутат Госдумы Евгений Марченко в интервью радио Sputnik объяснил, как планируется организовать работу закона, ограничивающего количество домашних животных в квартире.

«В случае принятия такого закона рейдов по квартирам не будет, избавляться от уже имеющихся животных не придется при условии отсутствия жалоб со стороны соседей. Если жалоба на квартиру, где живут 20 собак и кошек, поступит в ветеринарную службу, специалисты проверят условия содержания питомцев и их численность вместе с полицией и Роспотребнадзором», - отметил Марченко.

Собеседник обратил внимание, что в многоэтажных домах часто появляются квартиры, вмещающие огромное количество животных - это создает неудобства для соседей, проблема не решается годами. Если закон будет принят, жильцы смогут жаловаться на такие квартиры в ветеринарную службу.