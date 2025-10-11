Чай и сухое молочко: топ вещей, которые разнообразят принятие ванны

7 октября по всему миру отмечали День ванны. Разбираемся, насколько эта процедура полезна и какие приспособления помогают сделать ее еще более приятной.

Ванну рекомендуется принимать не чаще двух раз в неделю, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог-онколог, врач частной клиники Кристина Дмитриева. В ином случае ванна ухудшит защитные функции кожи и приведет к сухости.

Принятие ванны расслабляет мышцы, нервную систему, способствует очищению кожи, а также помогает при простуде. Чтобы кожа была напитанной и грамотно очищалась, я рекомендую использовать в холодный период масла для душа, а также африканскую мочалку — она быстро сохнет и не становится кладезем для бактерий из-за влажности, — пояснила эксперт.

Еще полезным будет добавлять в ванну морскую соль и эфирные масла при отсутствии противопоказаний. Соль улучшает кровообращение, выводит токсины, уменьшает отеки, разглаживает целлюлит и укрепляет ногти. Масло чайного дерева успокаивает и очищает кожу, а масло лаванды помогает крепче уснуть.

Чайная церемония

Популярным средством для ванны стали чайные пакетики. Это не чай в прямом смысле слова, а смесь трав, сухоцветов, эфирных масел. Еще туда нередко добавляют бодрящие специи, соль. Такая ванна оказывает благотворное влияние на кожу и весь организм в целом — тонизирует, поднимает настроение, снимает боль и усталость.

Цена: чай для ванны с лавандой и морской солью — 280 руб/шт.

Вечная молодость

Сухое молочко для ванны добавляют в воду в количестве 5–6 чайных ложек на ванну. Это средство глубоко питает и увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщинки и придает ей гладкость шелка, помогает предотвратить процессы старения. Средство считается одним из тех, что использовала для своей красоты Клеопатра.

Цена: сухое молочко для ванной — 150 руб/шт.

Усталости как не бывало

Для тех, кто много времени проводит на ногах и испытывает с ними проблемы, придумали отличное средство для снятия напряжения и сухости кожи пяток — соль для ванночек ног. В составе масло горной альпийской сосны, экстракт листьев розмарина, который оказывает бактерицидное, дезинфицирующее и противогрибковое действие.

Цена: соль для ванночек ног — 640 руб/10 шт.

Яркий праздник

Любителям всего яркого подойдут конфетти для ванной. Такие красочные фигурки напоминают листы неплотного картона, но на самом деле это прессованный мыльный раствор, который при растворении в воде почти не образует пены, при этом эффективно очищает кожу. Форма у изделия может быть самая разная: машинки, единороги, звездочки.

Цена: 450 руб/шт.

Сделает кожу бархатной

Сетчатое плетение нейлоновых нитей африканской мочалки способствует созданию обильной пены даже с небольшим количеством геля для душа. За счет своей структуры она мягко отшелушивает кожу, ускоряет процессы регенерации тканей, отлично очищает поры. Кстати, после использования она быстро высыхает.

Цена: мочалка африканская — 380 руб/шт.

Стать конфеткой

Шоколадное молоко для ванн по аромату и текстуре напоминает какао-порошок. А при растворении в воде делает воду молочной, с шоколадным ароматом. Кроме того, в состав этого средства входит полезное для кожи миндальное масло.

Цена: 550 руб/шт.