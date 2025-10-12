Садовод назвала вид листьев, которые обязательно нужно убрать с участка осенью

Садовод Самойлова порекомендовала убирать опавшие листья на даче. По словам специалиста, есть мнение, что лучше оставить листья, так как они якобы защищают от морозов и обогащают почву органическими веществами. На самом деле всё немного не так. А ещё не все листья собираются на почве, некоторые могут скапливаться на деревьях. Что делать в этом случае?

© Нейросеть

Убрать ли осенние листья на даче

То, что хорошо для леса, для дачного участка часто губительно, считает автор бестселлера «Не просто огород» Светлана Самойлова.

По её мнению, опавшие листья можно оставить разве что в приствольных кругах. Остальные она порекомендовала убрать.

Ещё нужно проверить, нет ли листьев на деревьях. Если есть и они напоминают кокон — стоит их снять.

«В них на зимовку могут остаться вредители. Листья закладываем в компостный ящик или делаем быстрый компост в мешках. За исключением листьев от клёна и дуба — они хороши для укрытия», — объяснила Самойлова.

Когда опадут листья в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что листопады закончатся в Москве только в конце октября.

По её словам, синоптики не ждут серьёзных осадков минимум до 20 октября.