Названа частая ошибка при дрессировки собак

Чтобы получить желаемый результат, разучивания команд недостаточно.

Нередко причина неподобающего поведения животного — неправильный подход человека к его воспитанию. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала кинолог, специалист по коррекции поведения Евгения Маныкина.

«Коррекция поведения собаки начинается с коррекции поведения её хозяина. Интернет «пестрит простынями» на тему: "Как отучить щенка кусаться". Мы сами создаём эту проблему. К примеру, мы взяли щенка, чтобы его потискать, долго, нудно, пока самим не надоест. А собака живёт быстро. Я всем всегда рассказываю про "принцип двух секунд", работающий и в человеческом социуме, и в собачьем. Рукопожатие в среднем длится две секунды. Вот и щенка мы гладим точно также, две секунды. Он к нам потом сам придёт. Вот именно тогда наше внимание становится ценностью, а не навязанным сервисом. И именно тогда щенок не кусается».

