Порядок в ящике: как красиво сложить носки разными методами

Утром в спешке тяжело искать носки, а они, как назло, обычно идут без пары. Можно один раз напрячься и сделать систему хранения удобной и понятной. К тому же аккуратно сложенные носки экономят место в шкафу и упрощают поиск. Вот шесть простых способов, как это сделать. Метод «Кармашек» идеален для плотных или спортивных носков и не дает паре разлучиться. Положите носки один на другой, совместив пятки и носки. Сложите их пополам по горизонтали, чтобы резинки оказались рядом. Затем просто натяните резинку верхнего носка на всю сложенную пару, чтобы получился аккуратный «кармашек».

Способ «Конвертик» похож на предыдущий, но с другим типом фиксации. Он хорошо подходит для длинных моделей. Носки кладутся друг на друга, после чего сначала подворачивается нижняя часть, затем верхняя. Получившийся «рулон» сгибают пополам и фиксируют, натянув резинку на одну из сторон, формируя «конвертик».

«Наизнанку» — самый быстрый способ, гарантирующий, что пара не распадется. Оба носка выворачиваются наизнанку. Их складывают пополам, совмещая пятки и носки, а затем скручивают от носка к резинке. Фиксация происходит за счет натяжения резинки одного носка на весь сверток.

Метод «Крест-накрест» отлично подходит для вертикального хранения. Первый носок кладут горизонтально, а второй — сверху крест-накрест. Стопу нижнего носка подворачивают под пятку верхнего, а затем манжеты верхнего загибают через оба, создавая плоскую и компактную форму, которая не разворачивается. Вариант «Рулончики» идеально подходит для путешествий, так как он максимально компактный и предотвращает появление заломов. Пара носков сворачивается в плотный рулончик от носка к резинке. Остается только натянуть резинку одного из них на получившийся рулон для надежной фиксации. Способ знаменитого специалиста по уборке и хранению Мари Кондо позволяет хранить носки вертикально. Это экономит пространство и упрощает доступ. Носки, сложенные друг на друге, сначала сворачивают в длинный прямоугольник, а затем еще раз пополам. Получившийся аккуратный брусок ставят в ящик стоя.

