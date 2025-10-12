Интерьер как продолжение тебя: приемы для идеального комфорта дома

Не всегда дорогой ремонт гарантирует уют в квартире или доме. Чтобы ощущать себя комфортно, важно суметь «подстроить» под себя каждую деталь, индивидуализировать пространство. И это вполне решаемая задача, причем не слишком затратная. Топ-дизайнер креативных интерьеров Ксения Серебренникова в беседе с WomanHit перечислила основные приемы, которые можно применить в каждой из комнат.

Но для начала важно убрать лишний визуальный шум, оставив лишь 1—2 базовых цвета, дополнив их впоследствии подходящими по гамме оттенками. Если это бежевый и зеленый, то дополнительными могут стать голубой, древесный.

Гостиная

«Когда мы уже определили цветовое сочетание, работаем с фактурами, с принтами, с текстилем. Именно текстиль делает интерьер интересным. Если мы говорим опять же про гостиную, я бы взяла плед из натурального материала. Это может быть хлопок, шерсть», — поясняет топ-дизайнер.

При желании можно аккуратно положить на диван два пледа, сочетающихся по цвету. Дополнить их несколькими декоративными подушками.

Особое внимание Ксения Серебренникова советует уделить шторам. Лучше, если это будут именно текстильные, в пол, а не римские или рулонные. Не стоит бояться орнамента. Если вам по душе и радует глаз определенный рисунок, смело используйте его в дизайне.

Эксперт рекомендует тщательнее выбирать осветительные приборы. Люстры, торшеры и лампы должны быть не просто источником света, а своего рода арт-объектом, привносящим изюминку в интерьер.

«В плане визуального такого комфорта можно использовать картины, которые будут дарить хорошее настроение. Лучше предпочесть натуральную живопись, специально походить по галереям и выбрать „свое“», — подчеркивает дизайнер.

В качестве арт-объектов могут выступать и вазы, статуэтки, предметы мебели вроде небольшого туалетного столика, серванта.

Спальная комната

«В спальне я в первую очередь обращаю внимание на постельное белье. Когда мы заправляем кровать, его должно быть видно. Не нужно полностью закрывать его пледом или покрывалом, как это было, скажем, в советское время», — поясняет Серебренникова.

Рисунок и цвет, безусловно, важен, но не стоит выбирать комплект только основываясь на визуале. Хорошая, качественная ткань играет тут особую роль.

В спальне кровать всегда притягивает на себя все внимание, поэтому выглядеть она должна эстетично.

«Есть простой лайфхак по оформлению спального места. Возьмите такое постельное белье, которое отражает интерьер вашего дома. У вас должно быть какое-то легкое покрывало, которое вы слегка накинули на эту кровать, и пара подушек. Все, это самый простой вариант, когда лень каждое утро тщательно заправлять постель», — советует эксперт.

Кухня

Важно, чтобы приготовление и прием пищи не проходили в неком «бардаке». Сейчас в квартирах часто оформляют кухонную зону, объединяя ее с гостиной. Поэтому посуда, полотенца, все то, что на виду, должно отвечать общей стилистической гамме всей комнаты.

«Если, например, у вас бежевая кухня, то вы можете подбирать бежевую или белую посуду или еще какой-то цвет, который присутствует в интерьере», — говорит дизайнер.

Ну и про порядок забывать не стоит. Уюта в доме не будет до тех пор, пока все предметы не будут разложены по местам. Захламленная квартира едва ли даст вам расслабиться в конце непростого рабочего дня. Очищая свое пространство, мы чистим свои мысли и наполняемся энергией.