Готовим сад к холодам: ошибки, которые могут погубить растения

Осенью подготовка сада к предстоящей зиме начинается сразу после сбора урожая. Эксперт Ботанического сада КФУ Сергей Максимов рассказал, какие растения нуждаются в обрезке, укрытии, поливе и удобрениях.

Как подчеркнул Максимов, в первую очередь нужно заняться обрезкой деревьев и многолетников. Это поможет сформировать здоровую крону и предотвратить болезни. Срезы надо делать ровными и без пеньков, а затем обработать садовым варом. Обрезать нужно яблони, клены, ивы, сирень, гортензии. Хосты и пионы обрезают в первой декаде октября на высоте 5-8 см от земли.

Подкормки в октябре уже не нужны — калийно-фосфорные удобрения вносят только в начале сентября. А вот полив крайне важен: при сухой осени растения нужно поливать до заморозков, чтобы защитить корневую систему от пересыхания зимой. Например, на среднюю яблоню может уйти до восьми ведер воды, указывается на сайте КФУ. После обрезки многолетников почву мульчируют щепой, хвойным опадом или скошенной травой. Этот прием защитит растения от вымерзания в малоснежную зиму. Особое внимание следует уделить молодым деревьям. Их стволы нужно белить поздней осенью или зимой, до пятилетнего возраста. Это предотвратит растрескивание коры и защитит от солнечных ожогов ранней весной. Ранее «ГлагоL» пояснял, что осенняя побелка деревьев защищает их от погоды и вредителей. Кора деревьев со временем может потрескаться, теряя при этом свои защитные свойства.