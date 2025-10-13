Агроном предупредил новосибирских дачников об опасных ошибках в октябре

Новосибирский агроном назвал распространенные осенние ошибки садоводов. Неправильные действия сейчас могут лишить урожая в следующем сезоне.

Новосибирский агроном Илья Воробьёв предупредил местных дачников о распространенных ошибках, которые могут серьезно навредить саду в преддверии зимы. Специалист настоятельно не рекомендует проводить обрезку плодовых деревьев в октябре, поскольку сокодвижение в растениях еще полностью не остановилось.

Ранняя обрезка способна ослабить деревья перед суровой сибирской зимой, сделав их легкой добычей для морозов и различных заболеваний. Идеальным временем для этой процедуры Воробьёв называет ноябрь, когда ударят первые устойчивые заморозки.

Не менее важно позаботиться о защите сада от голодных грызунов, которые с наступлением холодов активно ищут пропитание. Зайцы и мыши могут серьезно повредить кору молодых деревьев, что часто приводит к их гибели. Для защиты стволов стоит использовать специальную сетку или еловый лапник, а также разложить отравленные приманки вокруг участка.

Отдельно агроном обратил внимание на опасность оставления опавшей листвы на территории сада. Многие садоводы по незнанию сгребают листья под деревья или сжигают их, но оба варианта неправильные. Опавшая листва становится рассадником болезней и вредителей, поэтому ее необходимо тщательно собрать и отправить в компост либо вывезти с участка.

Правильная подготовка почвы с перекопкой, внесением органики и посевом сидератов также поможет сохранить сад здоровым до следующего сезона.