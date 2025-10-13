Фикус Бенджамина: как помочь растению пережить зиму

Зеленый гигант фикус Бенджамина сам по себе арт-объект. Изящное вечнозеленое растение с гибкими ветвями, которые можно переплетать в косы или спирали всегда приковывает к себе взгляды. В природе он растет в тропических лесах Азии и Австралии, достигая 25 м в высоту. Существуют сорта с разной окраской: от темно-зеленых до пестрых с белыми и желтыми вкраплениями.

© ГлагоL

Фикус не только украшает интерьер, но и прекрасно очищает воздух, а также помогает поддерживает оптимальную влажность. Пестролистным видам нужно больше света, тогда как зеленые полутень хорошо переносят. Зимой растению нужен особый уход.

Главное, что нужно запомнить: избегать стрессов. Не надо внезапно перетаскивать фикус с одного места на другое, а также защищайте от сквозняков и горячего воздуха от батарей. При недостатке света растение можно перенести на южный подоконник или поставить под фитолампу, поясняет автор канала «Терра дома».

Зимой фикус поливают умеренно теплой отстоянной водой. Опытные цветоводы рекомендуют сократить подкормки до одного раза в месяц. Опрыскивать и ставить под душ можно только для удаления пыли и то не слишком часто. Эти простые правила помогут успешно перезимовать фикусу и не потерять свою пышную крону. Как писал «ГлагоL», слишком большой горшок заставляет спатифиллум вместо цветения наращивать корни. Пересаживайте растение только, когда корни полностью охватят земляной ком.