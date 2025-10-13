Что делать, если у яблони желтеют листья

Желтые листья на яблоне и урожай портят, и внешний вид дерева. Тут уже похвастаться перед соседями не получится. Чтобы этого не допустить, не забывайте о правилах ухода, которыми делится автора канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой». В первую очередь, проверяем полив. Когда почва пересушенная, то срочно поливаем яблоню и ждем. Не переусердствуйте, потому что переувлажнения этот сочный фрукт не переносит. Обратите внимание и на подкормку, добавьте удобрений, если давно этого не делали. А еще яблоню нельзя сажать в тень. Так что смело прореживаем посадки вокруг, когда видите темноту возле дерева. Дополнительно взрыхляем почву вокруг, а для борьбы с вредителями используем инсектицидное мыло. Ранее «ГлагоL» писал о том, как приручить фикус Бенджамина и помочь ему пережить зиму. Нужно обеспечить ему спокойное существование в виде стрессов от горячих батарей и перетаскивания с места на место.

© ГлагоL