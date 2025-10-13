Как укрывать садовые растения перед морозами

Перед зимой главной угрозой для растений на садовом участке является не холод, а выпревание, которое возникает из-за несвоевременной укладки укрывного материала. Об этом рассказал агроном Александр Еремин, пишет aif.ru.

По словам специалиста, если температура воздуха еще не соответствует зимним нормам, использовать укрытие нельзя. Дело в том, что в результате образуется парниковый эффект, влага испаряется и оседает на листьях и стеблях растений, вызывая плесень и гниение.

Осень в России характеризуется переменчивостью погоды, и резкое изменение температуры может спровоцировать ранние заморозки. Однако это не повод для поспешного укрытия. Мороз помогает растениям адаптироваться к низким температурам и подготовиться к зимней спячке, пояснил Еремин.

Теплолюбивые растения, такие как виноград, ежевика, голубика, черешня и абрикос, нуждаются в особой подготовке к зимовке. Черешню и абрикос обычно не укрывают, но молодые саженцы требуют укрытия для лучшей акклиматизации.

Из декоративных растений укрываются розы, гортензии, узколистная лаванда, георгины, гладиолусы и хризантемы.

Еремин подчеркнул, что время укрытия растений должно зависеть не от календаря, а от текущих погодных условий. Оптимальное время для укрытия наступает, когда среднесуточная температура опускается до минус 5 градусов Цельсия, верхний слой почвы слегка промерзает, и заканчиваются осадки.

Ранее член Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что сажать на садовом участке культуры под зиму лучше во второй половине октября, когда земля начинает промерзать. Эксперт посоветовала заранее подготовить грядки, сделав борозды и собрав сухую рассыпчатую почву в ведра, чтобы уберечь ее от замерзания. После наступления заморозков семена следует высадить в борозды и присыпать заготовленной почвой. Поверх семян можно насыпать опавшие листья для утепления.