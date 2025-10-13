Как сделать потолок, который будет сохранять тепло в доме

Греешь дом, а потом оказывается, что вместо потолка у вас решето, через которое уходит почти половина тепла. Чтобы сохранить свое здоровье, нужно закладывать примерно 20-30 сантиметров утеплителя, вот только встает вопрос, а что же именно укладывать. На это отвечает автор канала «Бюджетный вариант».

Один из самых популярных вариантов — это минеральная вата, вот только рулонная часто просто сжимается и больше не работает. Так что берите плиты высокой и средней плотности. А для пароизоляции и гидробарьера берите качественные мембраны, а не пленку, так как она просто не справится. Неплохой альтернативой станут полимерная вата и пенополиуретан. Первая впитывает влагу, а второй герметичен и работает без пленок, хотя он дороже. Ранее «ГлагоL» писал о том, почему теплый пол не так хорош, как кажется. Он действительно отлично обогреваем дом, вот только не каждый.