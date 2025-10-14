Из куста в палку: как спасти фикус от осеннего листопада

Каждую осень у автора канала «О Фазенде. Загородная жизнь» фикусы начинали массово сбрасывать листья. Он пробовал менять полив, переставлять растения и ежедневно опрыскивать их, но результата не было. Как только включались батареи, красивый куст превращался в жалкую палку. Поворот случился, когда автор познакомился с опытным садоводом. Он объяснил, что фикус плохо переносит резкую смену условий. В сентябре влажность держалась на уровне 45–65 процентов, а к ноябрю падала почти на треть. Чтобы спасти растение, достаточно подготовить его заранее. За пару недель до отопительного сезона уменьшаем опрыскивание, ставим увлажнитель и ставим горшок ближе к батарее. Через две недели уже можно будет заметить, что фикус приходит в нормальное состояние. Ранее «ГлагоL» писал о том, как не погубить всех зеленых друзей в доме. Тут главное помнить, что все растения разные, поэтому и требуют отличных друг от друга историй.

© ГлагоL