Выяснено, действительно ли собаки могут быть зависимы от мяча

Доказано: собаки действительно могут быть зависимы от мяча
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Scientific Reports, некоторые собаки ведут себя так же, как люди, страдающие поведенческими зависимостями. То есть от азартных игр или видеоигр.
Команда специалистов для проведения эксперимента отобрала 105 собак, одержимых игрушками. После серии тестов стало ясно, что признаки зависимости от игрушек есть у 33 собак. Они сосредотачивались на игрушке, пытаясь дотянуться до неё, когда та находилась в закрытой коробке или на высокой полке. Это случалось даже тогда, когда им предлагали еду или хозяева пытались «социально» взаимодействовать с ними.
Во время заключительной части испытания, когда игрушки убрали из комнаты, некоторые собаки не смогли успокоиться. Они ходили по комнате, искали их и даже спустя 15 минут частота сердечных сокращений у них была высокой.
Согласно одному из ключевых выводов, когда собакам позволяли играть со своими игрушками, то не было заметной разницы в настроении между псами, склонными к зависимости, и остальными.
Исследование показывает, что большинству собак нравится играть со своими игрушками, но лишь у немногих развивается чрезмерная фиксация на них. Так что беспокоиться обычно не о чем.