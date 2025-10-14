Как вырастить зелень к майским праздникам: пошаговые инструкции

Если грамотно организовать посевы, можно получить свежую зелень уже к майским праздникам. Издание Pravda.Ru рассказало, как это сделать.

© Вести Подмосковья

Планировать выращивание стоит начинать заранее. Укроп, петрушку, базилик, кориандр, шпинат, рукколу и салат получится вырастить в теплице, под спанбондом или на утепленных грядках.

Рассада зелени в теплице подойдет тем, кто хочет урожая к майским. В феврале нужно замочить семена в теплой воде для удаления эфирных масел. Сельдерей, порей, петрушку, базилик и кориандр следует сеять в отдельные емкости и поставить в теплое место. Через неделю появятся первые всходы, емкости переставляются на свет. Рассаду подкармливают и в апреле отправляют на лоджию для закаливания. К середине весны растения становятся подготовленными для пересадки в теплицу.

Также после 20 марта можно ускорить прогрев почвы: накинуть на грядки снег и накрыть пленкой, и через две недели почва будет готова к посадке. В середине апреля стоит сеять редис, шпинат, рукколу и кориандр. А третий вариант - теплые грядки под спанбондом. Теплую грядку подготавливают с осени, укладывая органику и компост, а весной устанавливают дуги, накрывают спанбондом и высевают семена салатов.