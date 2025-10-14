Что можно сделать из старых носков

Рваные носки копятся со скоростью света. Даже неважно, сколько денег за них было отдано, итог всегда один. Где-то аккуратно выглянет один пальчик, а где-то вообще со всем миром здоровается вся пятка. О том, как их использовать с умом, рассказывает автор канала «Шерсти вPROк». Если вам это знакомо, начинайте творить. Из носков можно вязать коврики, как это делали наши бабушки, делать лежанки для котиков и даже чехлы на кресла.

© ГлагоL

А если боитесь за безопасность и нашествие бактерий, просто постирайте все на 90 градусах или прокипятите. От пары дополнительных дырок после машинки носкам уже точно не будет, ведь их можно использовать даже в таком виде. Ранее «ГлагоL» писал о том, как можно пустить старые трусы в ход. Они и в творчестве, и в саду пригодятся.