Какие вещи на кухне лучше выбросить прямо сейчас

На кухне многие из нас проводят немало времени. При этом в шкафчиках там могут накапливаться целые груды разных вещей, от которых давно пора избавиться. Вот некоторые из них.

© Ferra.ru

Старые губки. Согласно одному исследованию, опубликованному в 2022 году в Journal of Applied Microbiology, использованные кухонные губки содержат множество видов потенциально опасных бактерий. Интересно, что учёные также не нашли различий между обычными и антимикробными губками. При этом на щётках для мытья посуды бактерий обычно меньше, чем на губках.

Изношенные разделочные доски. Если на доске появляются бороздки - её пора выбросить. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), бороздки на изношенной дощечке трудно тщательно очистить. Поэтому они могут стать рассадником различных бактерий.

Старая утварь. Треснутые или частично сколотые кухонные приборы могут представлять опасность для здоровья. Лучше от них избавиться.

Неиспользуемые приборы и их инструкции. Подумайте о том, чем именно на кухне вы не пользуйтесь, и подумайте о продаже или дарении этого устройства.

Приправы, соломинки и столовые приборы на вынос. Пакетики с приправами, если их не использовать, могут потерять со временем вкус и цвет.

© Getty Images

Кухонные магниты. Часто на дверце холодильника бывает беспорядок. Подумайте, какие магнитики из тех, кто там висят, вы могли бы убрать или кому-то отдать.

Старые специи. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), цельные специи можно хранить от 2 до 4 лет, а молотые — до 3 лет при комнатной температуре. Несмотря на это, со временем они всё равно частично теряют вкус и аромат.

Кофе. Цельнозерновой и свежемолотый кофе после вскрытия упаковки со временем портится.

Растительное масло. Некоторые кулинарные масла могут храниться до года после вскрытия, но не все. К примеру, согласно данным Североамериканской ассоциации производителей оливкового масла, бутылку оливкового масла можно использовать только в течение нескольких месяцев после вскрытия

Продукты, получившие ожоги от морозильной камеры. Эти ожоги со временем ухудшают качество продуктов. Министерство сельского хозяйства США рекомендует также употреблять остатки еды, которые лежат в морозилке, в течение 3–4 месяцев. При более длительном хранении они потеряют влагу, вкус, могут получить морозный ожог.