Как правильно ухаживать за антибликовым экраном телевизора

Экраны телевизоров и мониторов покрыты специальным антибликовым слоем, который легко повредить — появятся царапины, разводы и потеря качества картинки. Чтобы этого не случилось, важно знать, что использовать можно, а что категорически нельзя. Об этом рассказывает автор канала KOLBIN REVIEW.

© Freepik

Бумажные салфетки, полотенца и даже влажные салфетки для рук оставляют мелкие царапины и разводы, а спирт и аммиак вообще убивают экран. Старайтесь не нажимать сильно на экран и не распылять жидкость прямо на него, чтобы вода не попала внутрь и не повредила электронику.

Экран лучше протирать, когда телевизор или монитор выключены, и не под прямым солнцем — так грязь видна лучше и разводов будет меньше. Для труднодоступных мест, например углов или вентиляционных отверстий, удобно использовать воздушную грушу или баллон со сжатым воздухом.

