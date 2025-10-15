Подзимний посев: пять цветов, которые переживут мороз

Вот и отцвели груши в саду, да и цветы тоже. А так хочется весной приехать в сад и увидеть там красочное буйство. И выход у этого есть — подзимний посев, о секретах которого рассказывает «Антон-цветочник».

Для него выбираем самое солнечное место и немного подмерзшую землю. Сверху семена присыпаем тоненьким слоем сухой почвы, ничем не накрываем. Весной все посадки просто прореживаем и дальше ухаживаем по обычному плану. Лучше всего выбирать сорта цветов, которые готовы к зиме. Например, календуле вообще без разницы, где расти, она выживет даже просто от упавшего семечка, а бархатцы не только живучие, но и еще и жуткие для вредителей. Алиссум вообще мучительно пытаться вырастить в варианте рассады, а вот в саду приживается так, будто тут и был. Эшшольция вообще не требует в уходе ничего — если оставить пару кустиков, то она сама разберется со своим размножением, космея тоже самостоятельная, поэтому в клумбы ее лучше не высаживать.

