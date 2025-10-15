Первый штраф за помочившуюся собаку: нужно ли убирать мочу за питомцем

В России впервые оштрафовали на 1,5 тысячи рублей хозяйку собаки за неубранную мочу питомца. В ветеринарном надзоре посчитали, что женщина должна была промыть водой клумбу, в которую помочился пес. Теперь хозяйка пытается обжаловать штраф в суде. Обязаны ли хозяева убирать мочу за собаками и можно ли получить за это штраф, «Вечерняя Москва» узнала у юристов.

Нужно ли убирать мочу за собаками

Необходимость убирать за питомцами продукты жизнедеятельности прописана в законе «Об ответственном обращении с животными». При этом в документе идет речь о любых биологических отходах, будь то моча или фекалии. Но четко прописанных правил в законе нет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Про отходы, в особенности про мочу, в законе нет ничего определенного. Написано, что хозяин должен «осуществлять обращение с биологическими отходами животного». Но как именно — не указано. Если бы там, где помочилась собака, был какой-нибудь щит, где был бы указан порядок выгула питомцев и уборки за ними, или если бы это было специально отведенное для прогулки с собаками место, то штраф был бы правомерным. В ином случае правонарушения не было, — рассуждает он.

В свою очередь юрист Александр Ушаков считает штраф, выписанный за неубранную мочу собаки, вполне обоснованным. По его словам, из-за отсутствия в законе четко прописанной нормы, эту ситуацию можно «притянуть» к другим нормативным актам.

Можно обратиться к законодательству об обращении с твердыми коммунальными отходами и приравнять продукты жизнедеятельности питомца к бытовым отходам. Хотя моча питомца сама по себе не твердая, в ней содержатся различные соли, которые по закону необходимо утилизировать. Поэтому требование смыть мочу питомца вполне правомерно, и вина хозяйки очевидна, — объяснил эксперт в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Юрист отметил, что, когда питомец мочится в клумбу, это сильно вредит растениям. Поэтому, по его словам, просто смыть мочу за собакой может быть даже недостаточно.

Продукты жизнедеятельности животных можно отнести к четвертому классу отходов. Такие отходы нужно выбрасывать в специальные контейнеры, которые потом утилизируют. Поэтому по-хорошему мочу нужно было бы как-то собрать и выбросить в такой контейнер. Но вот как это сделать — большой вопрос. Поэтому смыть мочу — это минимум, что должен сделать хозяин питомца, — подчеркнул Ушаков.

Можно ли обжаловать штраф за неубранную мочу

Адвокат Евгений Черноусов считает, что у хозяйки собаки есть большие шансы обжаловать штраф в суде.

Судье нужен четкий закон, по которому хозяйка совершила правонарушение и ее оштрафовали. Но так как такового нет, штрафовать ее не за что. Поэтому велики шансы того, что штраф снимут, — говорит он.

А юрист Александр Ушаков предположил, что штраф либо оставят, либо заменят на устное предупреждение о недопустимости совершенных ей действий. Но это все равно будет считаться мерой административной ответственности.

Шансы (оспорить штраф — прим. «ВМ») невелики, все зависит от обстоятельств. Если хозяйка собаки — пожилая старушка, которой тяжело ходить и нагибаться, чтобы смыть мочу питомца, то сумму могут уменьшить вдвое. Либо штраф вовсе снимут, но сделают женщине устное предупреждение. Так что безнаказанной, на мой взгляд, она не останется, — убежден юрист.

Уборка собачьих фекалий

За неубранные фекалии собак штрафуют уже давно. Чаще всего такие взыскания «прилетают» хозяевам, чьи псы исправляются в любых общественных местах, где фекалии могут хотя бы гипотетически помешать или даже навредить другим людям.

Хозяева должны собирать фекалии питомцев в пакет и выбрасывать его в специализированный контейнер. При этом обычная мусорка для этого не подойдет — если хозяин выбросит отходы в нее, это будет считаться нарушением.

Специальные емкости для сборки именно собачьих отходов муниципалитет обязан устанавливать возле площадок, оборудованных в для выгула питомцев. Если же поблизости нет контейнеров, хозяин в идеале должен донести фекалии питомца до дома и смыть их в унитаз.

За неубранные собачьи фекалии предусмотрен штраф в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей (статья 8.52 КоАП). Выписать такое взыскание могут инспекторы Ветеринарной государственной службы.

Полиция тоже может выписывать штрафы, но чтобы ее не перегружать, эту задачу могут передавать другим органам и инспекциям, в том числе веткомитету. Полиция же зачастую подключается, когда происходят уже какие-то опасные последствия, например, собака кого-то кусает, — объяснил адвокат Черноусов.

В августе в России возбудили первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки. В Мурманской области доберман, которого хозяин отпустил во двор одного, сбил с ног пенсионерку. Женщина получила серьезные травмы. Теперь мужчине грозит арест. «Вечерняя Москва» рассказывала в отдельном материале, что значит понятие «самовыгул», какая за это предусмотрена ответственность и можно ли отпускать питомца гулять без поводка.

Летом 2023 года в России приняли закон, позволяющий регионам самостоятельно решать проблему бездомных животных. Но он показал минимальную эффективность. Например, в Якутии попытались разрешить усыплять бездомных животных в приютах, но местные жители выступили против такого закона, и его отменили.