Как открыть банку за три секунды: простой дедовский трюк

Вот бывает такое, что всю осень тратишь, тратишь на заготовки, а зимой ни одну банку открыть не можешь. Автор канала «Почавкаем | Рецепты» вспоминает, что крышки будто приклеивают к этим манящим банкам. Решается все старым дедовским способом, до которого нужна одна ложка. Переворачиваем банку и вставляем ложечку между крышкой и стеклом до момента, пока не услышим небольшой хлопок. Тут не пугаемся: это просто в вакуум попал воздух. Лучше, кстати, брать столовый прибор с очень тонкой ручкой, чтобы он точно поместился. А если ложки нет или боитесь ее погнуть, то переворачивайте банку и ставьте ее под горячую воду. Так молекулы металла расширятся и пустят вас к добыче. Только не ставьте заготовку под кипяток резко, начните с теплой воды, чтобы стекло не треснуло. Ранее «ГлагоL» писал о том, как с умом обустроить каждый уголок в доме. В маленьких пространствах это особенно важно, ведь дома должно быть и уютно, и функционально.

© ГлагоL