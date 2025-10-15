Застройщиков призвали оборудовать ЖК площадками для выгула собак

В стране «остро» не хватает подобных объектов.

Мера предотвратит случаи доносов на владельцев собак. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Надо гражданам, имеющим домашних животных, активно создавать возможности для цивилизованного выгула. У нас многие проблемы возникают только из-за того, что у нас остро не хватает площадок для выгула. Они должны быть в шаговой доступности в рамках каждого микрорайона. А новые кварталы просто не должны строиться без соответствующей инфраструктуры для выгула животных. Я считаю, что на себя должны очень много брать застройщики. Эта инфраструктура должна быть сразу зашита в проекты. Тогда конфликтных ситуаций, когда кто-то на кого-то донёс, не будет, если у людей будет в шаговой доступности инфраструктура для выгула».

Ранее экологи призвали повысить штрафы для владельцев собак, не убирающих их экскременты на улице. Для фиксации правонарушения могут помочь камеры видеонаблюдения.

Работа с гражданами должна вестись разными способами, в том числе, с привлечением полицейских. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.