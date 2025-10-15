Зоопсихолог, что значит, когда кошка медленно моргает

Кошки по-своему умеют выражать теплые чувства к хозяевам. Зоопсихолог Анна Воробьева и фелинолог Олег Лисицын рассказали в беседе с Pravda.Ru, как по поведению животного распознать, что человек ему небезразличен.

Эксперты убеждены, что мурлыканье – верный знак расположения и древнейший способ общения. Существует гипотеза, что люди инстинктивно отбирали для домашнего содержания мурлыкающих кошек, потому что низкие вибрации имеют успокаивающий эффект.

"Если кошка медленно моргает, глядя в глаза, она выражает спокойствие и симпатию", – пояснила Воробьева.

К признакам кошачьей привязанности также относятся расслабленные позы питомца, трение мордочкой, желание быть рядом и "подарки".

"Кошка, которая приносит хозяину добычу, не пытается шокировать – она делится с тем, кого считает семьей", – объяснил Лисицын.

Когда кошка встречает хозяина у двери, можно не сомневаться в ее хорошем к нему отношении. О доверии стоит также говорить, если животное позволяет себя купать, стричь себе когти и чистить уши.

Специалисты советуют отвечать на ласку питомца – хвалить за "подарки" и смотреть в глаза. Например, можно медленно моргнуть в ответ – это "поцелуй" на кошачьем языке.

