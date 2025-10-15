Как сажать кабачки в осенний период?

В некоторых хозяйствах Республики Беларусь уже несколько лет применяется осенний способ посадки кабачков. Как пишет издание Pravda.Ru, такой метод посадки помогает добиться богатого урожая.

© Вести Подмосковья

Осенний посев является естественным циклом растений. В природе перезревшие кабачки падают на землю, семена остаются зимовать под слоем почвы и прорастают с приходом весны. Морозы естественным образом способствуют закаливанию семян, поэтому весной на грядке остаются только самые сильные и крепкие.

Осенью, когда весь основной урожай уже убран, нужно выделить участок на краю огорода и выкопать яму глубиной примерно 20 см. В нее складывают перезревшие или подгнившие кабачки, содержащие зрелые семена. Яму следует засыпать землей на 10 см и оставить до теплых времен. Когда по весне земля прогреется, появятся крепкие ростки, устойчивые к прохладным ночам и грибкам. Чтобы кусты не загустились, можно оставить 2-5 наиболее сильных саженцев.