Голландский секрет уюта: как сделать интерьер красивым и удобным

Вот чего-чего, а умения создать дома уют голландцам точно не занимать. А самое главное, что они не тратят на это кучу денег. Можно смело подсматривать приемы у них, о чем напоминает автор канала «Голландец в России». Голландцы очень любят теплые оттенки, поэтому стены у них покрашены обычно именно такой краской. Обязательно добавить контрастный акцент, без него дом просто не начнет дышать. К такому дизайну точно нужно много света, так что запасайтесь гирляндами и лампами на холодные вечера.

Вот на пледах и коврах экономить точно не стоит, берите сразу натуральные материалы. Они и выглядят уютно, и служат годами. Сюда же добавляем свечки с природными ароматами. Хотя бы одной в комнате будет достаточно.

Ну и основа — большой стол, за которым можно и пообедать, и поболтать с семьей и друзьями. Без этого голландскую квартиру представить точно невозможно.

