Дачникам объяснили, как обработать теплицу осенью

Осенью дачникам важно правильно подготовить почву в теплице, чтобы защитить растения от болезней и вредителей в следующем сезоне. Об этом kp.ru рассказала агроном Мария Круглова.

«Обработать землю в теплице осенью после уборки урожая можно медным купоросом. Например, 50 граммов медного купороса на 10 литров воды или 100-120 граммов извести на квадратный метр. За зиму вредный хлор полностью выветрится», — поделилась эксперт.

Помимо этого, можно использовать биопрепараты, которые не представляют опасности для людей и растений, но требуют внимания к температуре и влажности. В борьбе со слизнями будут эффективны гранулы с метальдегидом, с грибком — серные шашки или раствор медного купороса. Круглова посоветовала обрабатывать теплицу сразу после уборки растительных остатков и сорняков, при температуре выше 5°C.

Эксперт, директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин до этого говорил, что обрезка деревьев — это фундаментальный вклад в их здоровье, поэтому процедура требует обдуманного подхода. По словам Галкина, оптимальное время для осенней обрезки определяется климатическими особенностями региона и текущими погодными условиями.