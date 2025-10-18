Какие растения опасны для питомцев, детей и цветоводов-новичков

Какие комнатные растения опасны для домашних животных, детей и цветоводов-новичков
С огородов москвичи переключаются на домашние сады — увеличился спрос на комнатные растения. Анна Кучук, цветовод, создательница группы «ВКонтакте» «Комнатное цветоводство Анны Кучук» рассказала «Вечерней Москве», какие растения не стоить брать новичкам.
Озеленение интерьеров, содержание растений, выращивание из семян — сейчас это увлечение очень популярно, и часто цветоводы с уровня «Новичок» вырастают в настоящих профессионалов и коллекционеров. Кто-то превращает свой дом или квартиру в шикарную оранжерею с большим разнообразием видов, а кто-то увлекается собиранием представителей одного семейства растений (коллекционеры геснериевых или ароидных, например).
Но вернемся к начальной стадии заболевания «цветоводство» — к уровню новичка, к тому моменту, когда возникает желание завести парочку растений в горшках для домашнего уюта. Какое растение выбрать? На что обратить внимание? А существуют ли вредные комнатные растения? Давайте разбираться. У многих растений есть защитные и приспособленческие механизмы, выработанные ими в ходе эволюции. Например, ядовитый сок защищает листья и стебли от поедания, колючки у кактусов предотвращают излишнее испарение влаги, ярко выраженный аромат цветков привлекает опылителей. А как это может навредить цветоводу? Некоторые представители семейств кутровые, ароидные, молочайные могут вас обжечь млечным соком.
Поэтому, работая с такими растениями, как олеандр, адениум, диффенбахия, монстера, молочай, соблюдайте меры предосторожности: надевайте перчатки, не допускайте попадания сока на слизистые, а после контакта с растением помойте руки с мылом.
Если в доме есть дети и животные, лучше такие растения заменить на более дружелюбные: хлорофитум, сенполию, пеларгонию (кстати, пеларгонии выделяют полезные фитонциды, убивающие бактерии в воздухе), гибискус. Тема детей в цветоводстве вообще очень обширная.
Часто детки с радостью вовлекаются в процесс полива и пересадок. И это здорово, это расширяет кругозор и помогает лучше познать мир. Но есть растения, не рекомендованные для содержания в детской комнате: опять же это растения с ядовитым млечным соком, растения с колючками (кактусы, молочай Миля, лимоны, пахиподиум), растения с ядовитыми ягодами (паслен), растения, имеющие острые листья (сансевиерия).
Отдельно хочется упомянуть растения с ароматным цветением. Для людей, восприимчивых к резким ароматам или с заболеваниями дыхательных путей, такой зеленый друг может быть неподходящим. Им будет трудно в период цветения сансевиерии, драцены, хойи, гардении.
Екатерина Терехова, директор компании Listime:
Многие комнатные растения в целях самозащиты вырабатывают ядовитые вещества. Среди наиболее популярных — монстера, аглаонема, олеандр, спатифиллум и диффенбахия. Но это не значит, что от них нужно срочно избавляться! Лучше знать потенциальные риски и при обрезке или пересадке использовать перчатки, а также тщательно мыть руки, чтобы не было зуда и раздражения кожи. Большинство интерьерной зелени опасно только при поедании или прямом контакте с соком. Поэтому важно держать подальше такие растения от маленьких детей и домашних животных или выбирать наиболее дружелюбные — хлорофитум, маранту, нолину или хамедорею. Аллергикам также стоит присмотреться к нецветущим экземплярам без резкого аромата.
Ранее «Вечерняя Москва» вместе с профессиональным садоводом Кристиной Бегишевой разбирались, какие необычные экзотические растения можно было бы посадить у себя в квартире.