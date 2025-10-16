Как организовать уход, чтобы декабрист зацвел к Новому году?

Зимний цветок декабрист (зигокактус, шлюмбергера) на первый взгляд будто живет по собственному расписанию, но цветение на самом деле во многом зависит от грамотного ухода и точного расчета. Об этом напоминает издание Pravda.Ru.

Главный фактор цветения к Новому году - длина светового дня. Для закладки бутонов требуется 8-10 часов света в сутки. С середины осени можно поставить декабрист на восточное или западное окно с мягким светом без прямых солнечных лучей. Если рядом горят гирлянды, лучше укрыть цветок тканью или убрать в тень. Важно выбрать одно постоянное место, так как перестановка во время формирования бутонов может повлечь их гибель.

Чтобы декабрист зацвел к празднику, ему нужно почувствовать смену сезонов. С сентября по ноябрь в период покоя формируются бутоны. С середины октября до конца ноября следует поставить цветок в прохладное место, а после появления первых бутонов вернуть в теплую комнату - важно избегать резких температурных перепадов. При правильно соблюдаемых условиях декабрист зацветет примерно через 1,5 месяца после «потепления».